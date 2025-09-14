Nemačka drugi put prvak Evrope, Grčka bronzana na Evrobasketu 2025

Naslovi.ai pre 21 minuta

Nemačka je u finalu savladala Tursku i osvojila drugi evropski šampionski pehar, dok je Grčka osvojila bronzu pobedom nad Finskom.

Evrobasket 2025 u Rigi završen je finalnim mečem u kojem je Nemačka savladala Tursku rezultatom 88:83 i osvojila svoj drugi evropski šampionski pehar, prvi put nakon 1993. godine kada ih je trenirao Svetislav Pešić. Dnevnik Večernje novosti RTV

U meču za treće mesto, Grčka je pobedila Finsku 92:89 i osvojila svoju šestu medalju na EP, treću bronzanu, a prvu posle 16 godina. Finska je završila na četvrtom mestu, a u završnici je propustila priliku za izjednačenje. RTV

Denis Šruder je bio ključni igrač Nemačke u finalu sa 16 poena i 12 asistencija, dok je Šengun bio najefikasniji kod Turske sa 28 poena. Kurir

Ostale informacije o turniru uključuju raniji ispad Srbije u osmini finala od Finske, kao i ulogu trenera Turske Ergina Atamana i pomoćnog trenera Nemačke Alana Ibrahimagića. Mondo B92 Nova