Nemačka drugi put prvak Evrope, Grčka bronzana na Evrobasketu 2025

Naslovi.ai pre 21 minuta
Nemačka drugi put prvak Evrope, Grčka bronzana na Evrobasketu 2025

Nemačka je u finalu savladala Tursku i osvojila drugi evropski šampionski pehar, dok je Grčka osvojila bronzu pobedom nad Finskom.

Evrobasket 2025 u Rigi završen je finalnim mečem u kojem je Nemačka savladala Tursku rezultatom 88:83 i osvojila svoj drugi evropski šampionski pehar, prvi put nakon 1993. godine kada ih je trenirao Svetislav Pešić. Dnevnik Večernje novosti RTV

U meču za treće mesto, Grčka je pobedila Finsku 92:89 i osvojila svoju šestu medalju na EP, treću bronzanu, a prvu posle 16 godina. Finska je završila na četvrtom mestu, a u završnici je propustila priliku za izjednačenje. RTV

Denis Šruder je bio ključni igrač Nemačke u finalu sa 16 poena i 12 asistencija, dok je Šengun bio najefikasniji kod Turske sa 28 poena. Kurir

Ostale informacije o turniru uključuju raniji ispad Srbije u osmini finala od Finske, kao i ulogu trenera Turske Ergina Atamana i pomoćnog trenera Nemačke Alana Ibrahimagića. Mondo B92 Nova

Povezane vesti »

Košarkaši Nemačke prvaci Evrope, Šruder i Bonga za pobedu protiv Turske i drugu titulu

Košarkaši Nemačke prvaci Evrope, Šruder i Bonga za pobedu protiv Turske i drugu titulu

RTV pre 16 minuta
Nemačka je šampion Evrope: Turska pala posle lude drame u finalu

Nemačka je šampion Evrope: Turska pala posle lude drame u finalu

Nova pre 31 minuta
Nemačka je prvak Evrope: Druga kruna „pancera“, Ataman i Turska nisu ispisali istoriju

Nemačka je prvak Evrope: Druga kruna „pancera“, Ataman i Turska nisu ispisali istoriju

Dnevnik pre 31 minuta
Nemačka objedinila titulu Evrope i sveta: Panceri na krilima Bonge srušili Tursku u velikom finalu

Nemačka objedinila titulu Evrope i sveta: Panceri na krilima Bonge srušili Tursku u velikom finalu

Kurir pre 31 minuta
Ludo finale evrobasketa! Ovakav kraj Evropskog prvenstva se ne pamti, Nemačka i Turska priredili dramu - svetski prvak pokorio…

Ludo finale evrobasketa! Ovakav kraj Evropskog prvenstva se ne pamti, Nemačka i Turska priredili dramu - svetski prvak pokorio i Evropu!

Večernje novosti pre 31 minuta
Turska - Nemačka, uživo: Bonga smanjuje zaostatak, ali ne može sam

Turska - Nemačka, uživo: Bonga smanjuje zaostatak, ali ne može sam

Mondo pre 56 minuta
Bogdan Bogdanović gleda finale Turska - Nemačka: Pogledajte sliku koju je objavio na Instagramu

Bogdan Bogdanović gleda finale Turska - Nemačka: Pogledajte sliku koju je objavio na Instagramu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoSvetislav PešićGrčkaEvropsko prvenstvo u košarciEvrobasketNemačkaFinskaTurska

Sport, najnovije vesti »

Zanimljiv izbor prve petorke i MVP-ja Evrobasketa: Bonga nije jedini sa laskavim trofejom iz tabora Nemačke

Zanimljiv izbor prve petorke i MVP-ja Evrobasketa: Bonga nije jedini sa laskavim trofejom iz tabora Nemačke

Danas pre 1 minut
Partizan efikasan pred derbi: „Petarda“ crno-belih za lidersko mesto u Superligi uz meč više od Zvezde

Partizan efikasan pred derbi: „Petarda“ crno-belih za lidersko mesto u Superligi uz meč više od Zvezde

Danas pre 46 minuta
Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vanger srušili Tursku u Rigi

Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vanger srušili Tursku u Rigi

Danas pre 36 minuta
Zvezda pobedila Monako, odlični Nvora i povreda Kalinića

Zvezda pobedila Monako, odlični Nvora i povreda Kalinića

Danas pre 1 sat
Siti očitao lekciju Junajtedu u derbiju Mančestera

Siti očitao lekciju Junajtedu u derbiju Mančestera

Danas pre 2 sata