Nemačka drugi put prvak Evrope, Šruder MVP Evrobasketa 2025

Nemačka je u finalu savladala Tursku i osvojila drugi evropski šampionski pehar, dok je Denis Šruder proglašen za MVP-ja turnira.

Evrobasket 2025 u Rigi završen je finalnim mečem u kojem je Nemačka savladala Tursku rezultatom 88:83 i osvojila svoj drugi evropski šampionski pehar, prvi put nakon 1993. godine kada ih je trenirao Svetislav Pešić. Dnevnik Večernje novosti RTV Nova

Denis Šruder, kapiten Nemačke, proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) Evrobasketa, dok je Isak Bonga bio najbolji igrač finala. U idealnoj petorci našli su se Šruder, Alperen Šengun, Franc Vagner i Janis Adetokumbo. RTV

U meču za treće mesto, Grčka je pobedila Finsku 92:89 i osvojila svoju šestu medalju na EP, treću bronzanu, a prvu posle 16 godina. Finska je završila na četvrtom mestu. RTV

Ostale informacije o turniru uključuju raniji ispad Srbije u osmini finala od Finske, kao i ulogu trenera Turske Ergina Atamana i pomoćnog trenera Nemačke Alana Ibrahimagića. Mondo B92 Nova