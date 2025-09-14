Nemačka i Turska u finalu Evrobasketa 2025, Grčka osvojila bronzu

Naslovi.ai pre 18 minuta

Evropsko prvenstvo u košarci završava se u Rigi, gde se za zlato bore neporažene Nemačka i Turska, a Grčka je osvojila bronzanu medalju pobedom nad Finskom.

Evrobasket 2025 se završava u Rigi gde su u nedelju odigrani poslednji mečevi: u 16 časova za bronzu su se sastale Grčka i Finska, a finale je zakazano za 20 časova između Nemačke i Turske, obe ekipe sa maksimalnim učinkom. Danas Kurir RTS

Nemačka, aktuelni svetski šampion, teži drugoj evropskoj tituli, prvoj od 1993. godine, dok Turska ima priliku da osvoji svoj prvi evropski šampionski pehar nakon finala 2001. godine. Obe selekcije su do finala stigle bez poraza. Večernje novosti Dnevnik Euronews B92

Grčka je osvojila bronzanu medalju pobedom nad Finskom rezultatom 92:89 u neizvesnoj završnici. Ovo je šesta medalja Grčke na EP, prva bronzana posle 16 godina. Grci su kontrolisali utakmicu i održavali dvocifrenu prednost, a najefikasniji su bili Janis Adetokumbo sa 30 i Tajler Dorsi sa 20 poena. Finska je pružila snažan otpor, ali nije uspela da preokrene rezultat. BBC News RTV Nova Kurir Nova Sport klub

U Turskoj vlada velika euforija zbog plasmana u finale, a trener Ergin Ataman je pozvao avio kompanije da uvedu vanredne letove za Rigu kako bi navijači mogli da prate istorijski meč. Mondo

Srbija je rano ispala, eliminisana u osmini finala od Finske, što je izazvalo šok i razočarenje među srpskim navijačima u Rigi. Mondo

Trener Turske Ergin Ataman, jedan od najtrofejnijih trenera Evrope sa tri Evrolige u poslednje četiri godine, ima priliku da postane deseti trener sa titulama klupskog i reprezentativnog prvaka Evrope osvojenim 2025. godine. B92 Kurir Nova Telegraf Nova

Veštačka inteligencija ChatGPT vidi Nemačku kao blagog favorita u finalu protiv Turske, ističući moćnu ekipu sa igračima poput Franca Vagnera. Telegraf Nova

Alan Ibrahimagić, pomoćni trener Nemačke, dobija posebnu pažnju zbog doprinosa uspehu svetskog šampiona. Nova

Finale između Nemačke i Turske je prvi put od 2003. da se u borbi za zlato sastaju dve neporažene ekipe. Nova

Nemačka je do sada osvojila tri medalje na EP, uključujući zlato 1993. godine pod vođstvom Svetislava Pešića, srebro 2005. i bronzu 2022. godine. Kurir

Mnogi navijači, uključujući i srpske, kupili su karte za finale pre nego što je poznat sastav, što je izazvalo nezadovoljstvo. Nova