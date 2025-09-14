Minimalac TSC-a u Bačkoj Topoli (video)

Minimalac TSC-a u Bačkoj Topoli (video)

Jedini gol postigao je Bogdan Petrović u 85. minutu

TSC je u Bačkoj Topoli pobedio Mladost iz Lučana 1:0. Jedini gol postigao je Bogdan Petrović u 85. minutu. Naredni meč TSC igra na gostovanju protiv Čukaričkog, dok Mladost dočekuje Javor. SUPER LIGA – OSMO KOLO Subota: IVANjICA: Javor – IMT 2:0 SURDULICA: Radnik – Radnički 1923 2:3 STARA PAZOVA: OFK Beograd – Novi Pazar 0:2 NOVI SAD: Vojvodina – Čukarički 3:1 Nedelja: NIŠ: Radnički – Napredak 3:0 BEOGRAD: Crvena zvezda – Železničar 7:1 BAČKA TOPOLA: TSC – Mladost
Niška rapsodija: Fudbaleri Radničkog deklasirali Napredak

Radnički ubedljiv protiv Napretka na Čairu

Zvezda ubedljiva protiv Železničara, TSC savladao Mladost u Super ligi

Radnički ubedljiv protiv Napretka na Čairu

Zvezda ubedljiva protiv Železničara, TSC savladao Mladost u Super ligi

Zvezda ubedljiva protiv Železničara, TSC savladao Mladost u Super ligi

Niška boza za Kruševljane: Sivićeva četa raspevana

Zanimljiv izbor prve petorke i MVP-ja Evrobasketa: Bonga nije jedini sa laskavim trofejom iz tabora Nemačke

Partizan efikasan pred derbi: „Petarda" crno-belih za lidersko mesto u Superligi uz meč više od Zvezde

Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vanger srušili Tursku u Rigi

Zvezda pobedila Monako, odlični Nvora i povreda Kalinića

Siti očitao lekciju Junajtedu u derbiju Mančestera

