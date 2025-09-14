Minimalac TSC-a u Bačkoj Topoli (video)

Jedini gol postigao je Bogdan Petrović u 85. minutu

TSC je u Bačkoj Topoli pobedio Mladost iz Lučana 1:0. Jedini gol postigao je Bogdan Petrović u 85. minutu. Naredni meč TSC igra na gostovanju protiv Čukaričkog, dok Mladost dočekuje Javor. SUPER LIGA – OSMO KOLO Subota: IVANjICA: Javor – IMT 2:0 SURDULICA: Radnik – Radnički 1923 2:3 STARA PAZOVA: OFK Beograd – Novi Pazar 0:2 NOVI SAD: Vojvodina – Čukarički 3:1 Nedelja: NIŠ: Radnički – Napredak 3:0 BEOGRAD: Crvena zvezda – Železničar 7:1 BAČKA TOPOLA: TSC – Mladost