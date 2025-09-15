SAOPŠTENJE - Fudbalski savez Srbije: ''Hvala UEFA i FS Albanije''

Ono što se i najavljivalo prethodnih dana, posle debakla našeg nacionalnog tima na ''Marakani'' protiv Engleske (0:5), večeras je dobilo i zvaničnu potvrdu.

Srbija će 11. oktobra dočekati selekciju Albanije u Leskovcu, na stadionu Dubočice, a večeras je Fudbalski savez Srbije u svom saopštenju istakao da se sa tom odlukom saglasio i FS Albanije, kao i UEFA, zbog čega im je javno izrazio zahvalnost. U nastavku prenosimo saopštenje Fudbalskog saveza Srbije u celini. ''Uz saglasnost Fudbalskog saveza Albanije, UEFA je odobrila da se kvalifikaciona utakmica za Svetsko prvenstvo koja je na programu 11. oktobra od 20:45,