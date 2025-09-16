Vučić: Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima o planovima za nasilnu promenu vlasti

Beta pre 35 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tokiju da je Spoljnoj obaveštajnoj službi Rusije "zahvalan na obaveštenju" o mogućem pokušaju nasilne promene vlasti na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, navodeći da će srpske bezbednosne službe dodatno kontaktirati ruske kolege povodom tih navoda.

Povodom jučerašnjeg saopštenja Spoljne obaveštajne službe Rusije, koja je optužila Evropsku uniju i njene članice da pripremaju "Majdan" u Srbiji 1. novembra, Vučić je novinarima rekao da Beograd "uvek pažljivo analizira saopštenja" te agencije, "i onda kada kritikuje" njegovu vlast zbog slanja municije Ukrajini, i da "ruskim partnerima uvek odgovori i određene mere primeni".

"Oni koji su organizovali obojenu revoluciju moraće da imaju završni pokušaj preuzimanja vlasti na silu. Nemam nikakve sumnje da oni koji su organizovali obojenu revoluicju ne mogu tek tako da odustanu. Suviše je para uloženo, zato će morati da imaju završni pokušaj preuzimanja vlasti na silu. Mi smo odavno spremni za to", kazao je Vučić.

Spoljna obaveštajna služba Rusije je juče saopštila da "nemiri u Srbiji, uz aktivno učešće mladih, u velikoj meri predstavljaju proizvod subverzivne delatnosti Evropske unije i država članica tog saveza" i da "evroelite nameravaju da iskoriste godišnjicu tragičnih događaja" u Novom Sadu 1. novembra "kako bi okrenule situaciju u svoju korist".

U saopštenju se navodi i da Brisel "očekuje da će upumpavanje finansija u medije i nevladine organizacije mobilisati biračko telo, izvesti ljude na ulice i okončati 'srpski Majdan' po scenariju koji je mnogo puta oproban".

Predsednik opozicione Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je danas da je Spoljna obaveštajna služba Rusije "punom snagom podržala Vučićev režim ponovnim izmišljanjem srpskog Majdana".

"To nije prvi put – isto su radili i pred proteste organizovane zbog krađe izbora pre godinu i po dana. Tada se Aleksandar Vučić javno zahvaljivao na 'informacijama' koje su mu dali, a po kojima je opozicija navodno pripremala taj isti srpski Majdan", naveo je Đilas.

Vučić, koji je u višednevnoj poseti Japanu, danas je u Tokiju razgovarao sa premijerom Šigeru Išibom o jačanju političkih veza i međusobnoj podršci na međunarodnom planu, kao i o konkretnim mogućnostima za povećanje japanskih investicija u Srbiji.

Vučić i Išiba su razgovarali i o tome kako da se što pre reši problem visokih američkih carina, koje pogađaju i japanske ulagače u Srbiji.

"Važno nam je zbog kompanije Tojo tajers i drugih japanskih proizvođača kojima je delimično ili većim delom tržište na teritiriji SAD. Tojo tajers je do sada uložio 382 miliona evra i znam da bi oni želeli da krenu u drugu fazu ulaganja u Srbiji, kao i druge kompanije, ali da bi to uradili moraju da imaju osigurano američko tržište, koje su do uvođenja carina imali", kazao je Vučić novinarima posle sastanka.

On se prethodno sastao sa japanskim carem Naruhitom i ocenio da taj susret predstavlja "potvrdu dubokog međusobnog poštovanja i prijateljstva koje povezuje dve zemlje".

"Srbija i Japan dele zajedničke vrednosti – posvećenost miru, stabilnosti i prosperitetu, kao i snažnu volju da gradimo budućnost zasnovanu na saradnji i razumevanju", kazao je Vučić posle sastanka sa japanskim carem.

Tokom Vučićeve posete Japanu potpisana su tri bilateralna dokumenta. Zvaničnici dve zemlje potpisali su zajedničku izjavu o postizanju načelnog sporazuma Srbije i Japana o promovisanju i zaštiti investicija i Memorandum o saradnji između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, nauka i tehnologije Japana. Predstavnici Kancelarije za IT i e-upravu Srbije i kompanije NTT DATA potpisali su Memorandum o razumevanju u vezi sa saradnjom u oblasti naprednih IKT tehnologija u Srbiji.

(Beta, 16.09.2025)