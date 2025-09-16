Zvezda se oprostila od svog kapitena: Deki, hvala ti za titule, duple krune, golove...

Dnevnik pre 20 minuta
Zvezda se oprostila od svog kapitena: Deki, hvala ti za titule, duple krune, golove...

Nekadašnji vezni fudbaler i kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je iznenada u 41. godini.

Crvena zvezda uputila je najdublje saučešće porodici Milovanović. – Dejan je najviše voleo fudbal i Crvenu zvezdu. Ostaće zapisano da je upravo na terenu prestalo da kuca srce velikog zvezdaša, borca i fudbalskog majstora. Deki, hvala ti za svaki udarac, centaršut, osvojen duel, presečenu loptu, golove, titule, duple krune… – piše na sajtu FK Crvena zvezda. Dejan Milovanović je rođen u Beogradu, 21. januara 1984. godine. Najlepšu sporednu stvar na svetu je zaigrao
