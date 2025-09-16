Luburić: Brazil - naša poslednja šansa

Srbija je u drugom kolu Svetskog prvenstva pobedila Kinu 3:0

Dražen Luburić, korektor Srbije, posle trijumfa koji je ostavio Orlove u igri za plasman u osminu finala, pričao je ali bez mnogo euforije. - Mnogo je meč sa Kinom izgledao bolje nego prvi. Znam da nam je sve ovo bilo dosta teško, nismo još prošli onu džet-leg fazu vremenske razlike. Imali smo svoj ritam. Moramo protiv Brazila da odigramo maksimalno. To je naša poslednja šansa. Nadamo se najboljem. Svakako da ima mnogo stvari koje treba da uradimo, radili smo dosta
