To je već mnogo bolje! Odbojkaši nadigrali Kinu na Svetskom prvenstvu

Posle sumornog poraza od Češke, odbojkaši Srbije odigrali su mnogo bolje i nadigrali su Kinu u meču drugog kola grupe H na Svetskom prvenstvu sa - 25:18, 25:19, 29:27.

Posle ovog trijumfa rastu šanse našeg nacionalnog tima da se domogne druge faze, ali je to i dalje na dugom štapu. U poslednjem kolu Plavi igraju protiv Brazila. Najbolji kod Srbije bili su Luburić sa 17 poena. Nedeljković je imao 10, a Perić devet poena. Kod Kine su se istakli Vang sa 16 poena, Peng je postigao devet, a Đijang osam poena. Srbija će u četvrtak u poslednjem kolu igrati protiv Brazila, dok će se Kina sastati sa Češkom. Brazil je vodeći na