To je već mnogo bolje! Odbojkaši nadigrali Kinu na Svetskom prvenstvu

Sputnik pre 15 minuta
To je već mnogo bolje! Odbojkaši nadigrali Kinu na Svetskom prvenstvu

Posle sumornog poraza od Češke, odbojkaši Srbije odigrali su mnogo bolje i nadigrali su Kinu u meču drugog kola grupe H na Svetskom prvenstvu sa - 25:18, 25:19, 29:27.

Posle ovog trijumfa rastu šanse našeg nacionalnog tima da se domogne druge faze, ali je to i dalje na dugom štapu. U poslednjem kolu Plavi igraju protiv Brazila. Najbolji kod Srbije bili su Luburić sa 17 poena. Nedeljković je imao 10, a Perić devet poena. Kod Kine su se istakli Vang sa 16 poena, Peng je postigao devet, a Đijang osam poena. Srbija će u četvrtak u poslednjem kolu igrati protiv Brazila, dok će se Kina sastati sa Češkom. Brazil je vodeći na
