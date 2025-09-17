Kapiten doneo pobedu u sudijskoj nadoknadi: Liverpul uz velike muke savladao Atletiko Madrid

Velika bitka vodila se na "Enfildu" uoči otvaranja Lige šampiona gde su tri boda na kraju ostala na domaćem terenu - i to u sudijskoj nadoknadi! Liverpul umalo da protraći dva gola prednosti, ali na kraju imaju da se zahvale kapitenu Virdžilu Van Dajku koji je majstorijom izvukao 3:2 (2:1) pobedu nad Atletiko Madridom.

Posle potrošene pola milijarde evra na pojačanja tokom letnjeg prelaznog roka, može se bez ustručavanja reći da je Liverpul jedan od najvećih favorita za osvajanje. Početak utakmice je to i potvrdio, ali je onda "nabudženi" motor ostao bez goriva - a benzinske pumpe nije bilo do samog kraja. Imali su aktuelni šampioni Premijer lige prilika da osiguraju pobedu na startu ovog takmičenja, a kada je bilo najpotrebnije tu je bio "leteći holanđanin". Van Dajk je sjajno