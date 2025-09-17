Murinjo se vraća tamo gde je sve počelo! Posle šokantnog poraza uručili otkaz treneru i odmah pozvali "Specijalnog"

Portugalski fudbalski trener Žoze Morinjo razmatra mogućnost da preuzme Benfiku nakon što je Bruno Laž smenjen posle šokantnog poraza od Karabaga u Ligi šampiona.

Benfika je sinoć na svom terenu u Lisabonu poražena od Karabaga 2:3 u prvom kolu Lige šampiona. Predsednik kluba Rui Košta izjavio je da Benfika planira da imenuje novog trenera do subote, ali nije želeo da komentariše spekulacije da je Morinjo prvi izbor. Morinjo je poslednji angažman imao u Fenerbahčeu, gde je dobio otkaz 29. avgusta, samo dva dana nakon što je njegov tim eliminisan iz kvalifikacija za Ligu šampiona, upravo od Benfike. "Trener Benfike mora da
