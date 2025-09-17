Superkup Italije u decembru u Rijadu

Superkup Italije u decembru u Rijadu

U prvom polufinalu Superkupa Italije 18. decembra se sastaju Napoli i Milan, dok je dan kasnije na programu meč između Bolonje i Intera

Fudbalski Superkup Italije održaće se od 18. do 22. decembra u Rijadu, saopštili su danas zvaničnici italijanske Serije A. - Superkup Italije biće održan po šesti put u Saudijskoj Arabiji. Ovo 38. po redu takmičenje održaće se u Rijadu - navodi se u saopštenju. Od 2023. godine Superkup Italije igraju četiri kluba: aktuelni prvak i viceprvak Serije A, kao i pobednik i finalista Kupa Italije. Ove godine na Superkupu učestvovaće Napoli (prvak Italije), milanski Inter
