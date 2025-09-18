Stefan Karić slomljen zbog smrti Dejana Milovanovića: Bio je veliki prijatelj sa bivšim kapitenom Crvene zvezde: "Brate, hvala na svemu"

Bivši rijaliti učesnik Stefan Karić oglasio se povodom smrti bivšeg kapitena Crvene zvezde, Dejana Milovanovića koji je preminuo na terenu u 42. godini tokom utakmice između Zvezdare i PKB-a u ligi veterana.

Stefan Karić se oglasio na Instagramu gde je objavio fotografiju i oprostio se od Dejana. - Počivaj u miru, brate - napisao je on i dodao emotikon smajlija koji plače. - Hvala beskrajno brate naš na svemu - napisao je Stefan ističući da je bio u prijateljskim odnosima sa Milovanovićem. Podsetimo, bivši kapiten Crvene zvezde, Dejan Milovanović, biće sahranjen u subotu, 20. septembra, na Novom groblju u Beogradu. Poslednje zbogom ovom velikanu crveno-belih biće