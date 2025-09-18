Crvena zvezda miljama daleko od Evrolige pred 40 minuta odluke

Košarkašice Crvene zvezde poražene su u Beogradu od Venecije 71:79 (21:21, 18:14, 16:17, 16:27) u prvoj utakmici kvalifikacija za Evroligu.

Crvena zvezda je imala prednost od 10 poena tokom prvog poluvremena, ali u Italiju odlazi sa značajnim minusom. U ekipi Crvene zvezde najbolja je bila Ivon Anderson sa 20 poena, osam skokova i šest asistencija. Veneciju je do trijumfa predvodila Stefani Mavunga sa 16 poena i devet skokova. Revanš je na programu 24. septembra u Veneciji. Pobednik dvomeča će u Evroligu, poraženi u Evrokup.