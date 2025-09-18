(Video) Kako su odbojkaši Srbije slavili senzacionalnu pobedu: Trese se autobus i selektor Rumun udarao u plafon

Dnevnik pre 22 minuta
(Video) Kako su odbojkaši Srbije slavili senzacionalnu pobedu: Trese se autobus i selektor Rumun udarao u plafon

Reprezentacija Srbije napravila je veliki uspeh eliminisavši Brazil, a tu pobedu je burno proslavila u autobusu nacionalnog tima.

Veliko slavlje u reprezentaciji Srbije posle senzacionalnog uspeha - pobede protiv Brazila koja je odmah poslala kući svetsku silu tog sporta. Naši odbojkaši savladali su Južnamerikance u četvrtak u zoru na Filipinima i to u tri seta, a potom su dramatičnim raspletom u grupi ušli u nokaut fazu kao prvoplasirani. Tako veliki uspeh naši reprezentativci slavili su u autobusu ka hotelu, u kojem su pevali pesmu "Nešto mi govori da ti se ne žuri" od Stoje. Video-snimak
