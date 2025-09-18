Vojna parada "Snaga jedinstva" – simbolika, složeni manevri i srpska zastava duga 300 metara i teška preko tri stotine kilograma

RTS pre 47 minuta
Vojna parada "Snaga jedinstva" – simbolika, složeni manevri i srpska zastava duga 300 metara i teška preko tri stotine…

Generalna proba vojne parade "Snaga jedinstva" održana je u Beogradu uoči svečanog defilea koji je zakazan za 20. septembar. General-major Brane Krnjajić, komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO i komandant Rečne flotile, kapetan bojnog broda Darko Stričić ističu da su pripreme obuhvatile vežbe na ulicama, rekama i u vazduhu. Suština je u poverenju i uvežbanosti, naglašava Stričić, dok Krnjajić dodaje da se spajaju tradicija i savremena tehnologija. Nošenje srpske zastave, duge 300 metara i teške preko 300

Generalna proba vojne parade "Snaga jedinstva" održana je danas u Beogradu, uoči svečanosti zakazane za subotu, 20. septembar, u 11 časova ispred Palate Srbija. Pored defilea jedinica i prikaza naoružanja, publiku očekuje atraktivan program Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kao i Rečne flotile – sa oko 60 različitih letelica koje će nadletati Beograd. Iz Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije i Rečne flotile
