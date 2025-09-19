‘Gospodin posebni’ se vratio kući i kaže da je sada manji egocentrik: Murinjo vodi Benfiku

Danas pre 5 sati  |  BBC News na srpskom
‘Gospodin posebni’ se vratio kući i kaže da je sada manji egocentrik: Murinjo vodi Benfiku

Žoze Murinjo, jedan od najtrofejnijih fudbalskih trenera današnjice, imenovan je za šefa stručnog štaba Benfike.

On je sa lisabonskim klubom potpisao ugovor do juna 2027. Murinjo će na toj funkcji zameniti Bruna Laža koji je dobio otkaz posle poraza od azerbejdžanskog Karabaha u utorak u Ligi šampiona. Pre manje od mesec dana Murinjo je dobio otkaz u turskom Fenerbahčeu upravo posle poraza od Benfike u plej-ofu za Ligu šampiona. Murinjo je trenersku karijeru i počeo u Benfiki pre 25 godina, ali je te 2000. sedeo na klupi tog kluba na samo 10 utakmica pre nego što je otišao
