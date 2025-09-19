Pep Gvardiola posle pobede mačester sitija u ligi šampiona: Napoli je bio dobar sa 10 igrača, Milinković-Savić je neverovatan golman

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola izjavio je posle pobede protiv Napolija da je italijanska ekipa dobro igrala sa igračem manje.

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su u četvrtak na svom terenu Napoli rezulatom 2:0 u prvom kolu Lige šampiona. "Vanja Milinković-Savić je neverovatan golman, koji ima čudesne odbrane. Konteov tim zna dobro da se brani, postavio je sjajnu defanzivnu taktiku i sa igračem manje. Da je moja ekipa ostala sa 10 igrača na terenu, ne bismo odigrali ovako dobar meč kao Napoli. Duplirali su nas, držali koncentraciju, laknulo nam je kada smo konačno postigli gol", rekao je