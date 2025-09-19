Pep Gvardiola posle pobede mačester sitija u ligi šampiona: Napoli je bio dobar sa 10 igrača, Milinković-Savić je neverovatan golman

Dnevnik pre 2 sata
Pep Gvardiola posle pobede mačester sitija u ligi šampiona: Napoli je bio dobar sa 10 igrača, Milinković-Savić je neverovatan…

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola izjavio je posle pobede protiv Napolija da je italijanska ekipa dobro igrala sa igračem manje.

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su u četvrtak na svom terenu Napoli rezulatom 2:0 u prvom kolu Lige šampiona. "Vanja Milinković-Savić je neverovatan golman, koji ima čudesne odbrane. Konteov tim zna dobro da se brani, postavio je sjajnu defanzivnu taktiku i sa igračem manje. Da je moja ekipa ostala sa 10 igrača na terenu, ne bismo odigrali ovako dobar meč kao Napoli. Duplirali su nas, držali koncentraciju, laknulo nam je kada smo konačno postigli gol", rekao je
Vlahović nadmašio Halanda, Embapea i Kejna u novoj sezoni!

Gvardiola: Milinković-Savić je neverovatan golman

Flik: "Rašford ima neverovatnu završnicu" VIDEO

Haland srušio rekord Lige šampiona! Ovaj čovek je neverovatan - uradio je nešto što je delovalo potpuno nezamislivo!

Flik: Znali smo da je važno da ne primimo gol u prvih 15 minuta

Ljut pogled, ali i osmeh posle svake odbrane: Sve se slomilo na Milinkoviću-Saviću, koji je brzo postao oslonac Napolija

Flik: Zadovoljan sam kako je ekipa odigrala, Rašfordova završnica je neverovatna

Ključne reči

FudbalLiga ŠampionaMančester SitiGvardiolaNapoli

Adriana Vilagoš u finalu Svetskog prvenstva, Vučenović nije dobacila do finala

Otkaz Prosinečkom posle debakla Crne Gore u Zagrebu, naslednik Mirko Vučinić

Sjajna Adriana Vilagoš u finalu Svetskog prvenstva, hitac iznad norme; Marija Vučenović bez finala

Direktor Super lige Srbije: "Naš šampionat je bolji od hrvatskog"

Otkaz Prosinečkom posle debakla Crne Gore u Zagrebu, naslednik Mirko Vučinić

