Haland srušio rekord Lige šampiona! Ovaj čovek je neverovatan - uradio je nešto što je delovalo potpuno nezamislivo!

Kurir pre 1 sat
Mančester siti savladao je Napoli sa 2:0 u prvom kolu Lige šampiona, a utakmicu je obeležio neverovatan rekord norveškog golgetera.

Haland je zatresao mrežu Vanje Milinkovića-Savića, stigao do svog jubilarnog 50. gola Ligi šampiona i srušio rekord legendarnog Ruda Van Nistelroja. Haland je postao fudbaler kome je trebalo najmanje utakmica za 50. golova u Ligi šampiona. Verovali ili ne, 50 golova postigao je na samo 49 odigranih utakmica u elitnom takmičenju. Proslavljenom napadaču Rudu Van Nistelroju, koji je dugo bio prvi na ovoj listi, trebalo je čak 13 utakmica više da stigne do brojke 50.
