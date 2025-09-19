Okupljanje ispred suda u Novom Sadu u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću

NIN pre 2 sata  |  FoNet
Okupljanje ispred suda u Novom Sadu u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću

Studenti i građani okupili su se danas ispred Suda u Novom Sadu u znak podrške studentu Fakulteta tehničkih nauka Bogdanu Jovičiću, čekajući sudsku odluku po žalbi njegovog advokata o pritvoru.

Protest organizuju studenti u blokadi, uz zahtev da se Jovičić, koji se nalazi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, pusti na slobodu, javlja portal 021.rs. Sutjeska ulica ispred suda nije blokirana. Zakonski rok da sud odluči o žalbi da Jovičić bude pušten da se brani sa slobode, nakon što mu je nedavno produžen pritvor za još 30 dana, ističe danas. U zavisnosti od odluke o žalbi, studenti pozivaju građane da ostanu u pripravnosti i da prate studentske
