Sferopulos pričao o povredama u Zvezdi, posebno hvalio jednog igrača i otkrio šta traži od novog tima

Janis Sferopulos, trener Crvene zvezde, govorio je za klupski sajt nakon meča sa Fenerbahčeom na pripremnom turniru na Kritu.

Zvezda je savladala aktuelnog prvaka Evrope sa 77:67 i u finalu turnira u nedelju će igrati protiv Olimpijakosa. „Sve prijateljske utakmice koje igramo su da bismo pronašli našu hemiju, da bismo pronašli svoje uloge. Naravno, želimo da pobedimo, ali rezultati sada nisu toliko važni. Teško smo izgubili od Pariza. Pobedili smo u naredne dve utakmice, ali to za mene nije važno u ovom delu sezone. Najvažnije je sada da pre svega sve dovedemo u dobru formu. Drugo, da