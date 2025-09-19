Raduljica postaje fudbaler!

Sputnik pre 27 minuta
Raduljica postaje fudbaler!

FK Železničar Inđija obavestio je javnost da je postigao dogovor sa proslavljenim košarkašom i osvajačem olimpijskih, svetskih i evropskih medalja, Miroslavom Raduljicom.

Raduljica je potpisao ugovor sa klubom do kraja tekuće sezone i zvanično postao fudbaler Železničara. Ovaj nesvakidašnji transfer proistekao je iz velike želje FK Železničar Inđija da u svom dresu vidi Raduljicu, legendu srpske košarke i nekoga ko je odrastao u Inđiji, za koga veruje da je rešenje u samom špicu napada, dok je sa druge strane velika želja i samog Raduljice da sportsku karijeru nastavi na fudbalskom terenu. Prema sporazumu kluba i igrača, kompletna
