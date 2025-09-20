Vojna parada 2025: Defilovali svi ešaloni Vojske Srbije, neka oružja i letelice prikazane po prvi put: Leteli i bombarderi i "rafali, učestvovalo 10.000 ljudi (foto, video)

Vojna parada "Snaga jedinstva 2025" održava se danas u Beogradu ispred Palate "Srbija". Počela je ispaljivanjem počasnih plotuna, a razvijena je i zastava duga 300 metara. Na paradi je angažovano 10.000 učesnika, prisutan je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i brojne zvanice.

Građani Srbije su videli defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile, nalet vazduhoplova, kao i prikaz dela sposobnosti Vojske Srbije, dok će pripadnici Garde izvesti egzercir. U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvuju svi tipovi vazduhoplova poput MiG-29, "orao", C-295 CASA, Mi-35M i H-145. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na vojnoj paradi