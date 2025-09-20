Vučić na sednici Saveta za saradnju Srbije i RS: "Kada oni drže parade, onda je to divni mimohod, a kada Srbi to rade, onda je to pretnja regionu" (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje sednici Saveta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu, saopštio je Kabinet predsednika Republike.

Sednica se održava u Palati "Srbija". Otvarajući sednicu Vučić se, između ostalog, osvrnuo na vojnu paradu koja je održana danas u Beogradu. - Ponosan sam na paradu koju ste svi imali prilike da vidite. Kao što smo znali, kada oni drže parade, onda je to divni mimohod, a kada Srbi drže paradu, malo uspešniju i veću, onda je to pretnja regionu. Sve je to očekivano, ništa novo - rekao je Vučić. Kako je dodao, "uvek je tako bilo i uvek će tako biti". - Bićemo dobri