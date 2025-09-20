Vučić na sednici Saveta za saradnju Srbije i RS: "Kada oni drže parade, onda je to divni mimohod, a kada Srbi to rade, onda je to pretnja regionu" (video)

Blic pre 19 minuta
Vučić na sednici Saveta za saradnju Srbije i RS: "Kada oni drže parade, onda je to divni mimohod, a kada Srbi to rade, onda je…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje sednici Saveta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu, saopštio je Kabinet predsednika Republike.

Sednica se održava u Palati "Srbija". Otvarajući sednicu Vučić se, između ostalog, osvrnuo na vojnu paradu koja je održana danas u Beogradu. - Ponosan sam na paradu koju ste svi imali prilike da vidite. Kao što smo znali, kada oni drže parade, onda je to divni mimohod, a kada Srbi drže paradu, malo uspešniju i veću, onda je to pretnja regionu. Sve je to očekivano, ništa novo - rekao je Vučić. Kako je dodao, "uvek je tako bilo i uvek će tako biti". - Bićemo dobri
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Predsednik Srbije uručio odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Predsednik Srbije uručio odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Beta pre 19 minuta
Sednica Saveta za saradnju: "Narod u Srpskoj treba da zna da uvek može da računa na podršku Srbije"

Sednica Saveta za saradnju: "Narod u Srpskoj treba da zna da uvek može da računa na podršku Srbije"

Euronews pre 24 minuta
Predsednik dodelio znamenja: Među odlikovanima su pevačica, voditeljka dnevnika i radnici Zelenila

Predsednik dodelio znamenja: Među odlikovanima su pevačica, voditeljka dnevnika i radnici Zelenila

Radio 021 pre 19 minuta
Vučić dodelio orden novinarki RTS-a koja je vodila vesti u vreme studentske blokade: Odlikovana i pevačica Cakana

Vučić dodelio orden novinarki RTS-a koja je vodila vesti u vreme studentske blokade: Odlikovana i pevačica Cakana

Nova pre 19 minuta
Vučić: Ponosan sam na vojnu paradu, čuvaćemo svoju slobodu, nezavisnost i suverenitet

Vučić: Ponosan sam na vojnu paradu, čuvaćemo svoju slobodu, nezavisnost i suverenitet

RTK pre 19 minuta
Predsednik Vučić uručio odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Predsednik Vučić uručio odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

RTS pre 24 minuta
Vučić: Nisam zadovoljan radom ljudi u Vladi, potreban mnogo veći trud i snažniji angažman na evropskom putu

Vučić: Nisam zadovoljan radom ljudi u Vladi, potreban mnogo veći trud i snažniji angažman na evropskom putu

NIN pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRepublika SrpskaPredsednik Srbije

Feljton, najnovije vesti »

Predsednik Srbije uručio odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Predsednik Srbije uručio odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Beta pre 19 minuta
Vučić na sednici Saveta za saradnju Srbije i RS: "Kada oni drže parade, onda je to divni mimohod, a kada Srbi to rade, onda je…

Vučić na sednici Saveta za saradnju Srbije i RS: "Kada oni drže parade, onda je to divni mimohod, a kada Srbi to rade, onda je to pretnja regionu" (video)

Blic pre 19 minuta
Sednica Saveta za saradnju: "Narod u Srpskoj treba da zna da uvek može da računa na podršku Srbije"

Sednica Saveta za saradnju: "Narod u Srpskoj treba da zna da uvek može da računa na podršku Srbije"

Euronews pre 24 minuta
Predsednik dodelio znamenja: Među odlikovanima su pevačica, voditeljka dnevnika i radnici Zelenila

Predsednik dodelio znamenja: Među odlikovanima su pevačica, voditeljka dnevnika i radnici Zelenila

Radio 021 pre 19 minuta
Vučić dodelio orden novinarki RTS-a koja je vodila vesti u vreme studentske blokade: Odlikovana i pevačica Cakana

Vučić dodelio orden novinarki RTS-a koja je vodila vesti u vreme studentske blokade: Odlikovana i pevačica Cakana

Nova pre 19 minuta