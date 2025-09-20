Zvezda pobedila šampiona Evrope i plasirala se u finale pripremnog turnira

Danas pre 38 minuta  |  A. Pavlović
Zvezda pobedila šampiona Evrope i plasirala se u finale pripremnog turnira

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Fenerbahčea sa 77:67 (20:12, 18:22, 17:19, 22:14) u polufinalu pripremnog turnira koji se održava na Kritu.

Zvezda je prikazala jako dobru i zrelu igru, pre svega u napadu. Fenerbahče je rano poveo sa 5:0, ali je onda usledila serija beogradskog tima od 13:0. Potom su izabranici Janisa Sferopulosa imali i „plus 12“ – 24:12, ali je aktuelni šampion Evrope smanjio zaostatak do poluvremena na samo četiri poena – 38:34. U trećoj deonici su igrači Šarunasa Jasikevičijusa imali i minimalnu prednost – 45:44, ali je Zvezda na početku poslednje četvrtine napravila seriju 8:0 –
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Poznato ko je protivnik Crvene zvezde u finalu pripremnog turnira na Kritu

Poznato ko je protivnik Crvene zvezde u finalu pripremnog turnira na Kritu

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaArmaniOlimpijakosNikola KalinićFenerbahčeDejan DavidovacOgnjen Dobrić

Sport, najnovije vesti »

Zvezda pobedila šampiona Evrope i plasirala se u finale pripremnog turnira

Zvezda pobedila šampiona Evrope i plasirala se u finale pripremnog turnira

Danas pre 38 minuta
Teniserke Italije u finalu Bili Džin King kupa

Teniserke Italije u finalu Bili Džin King kupa

Danas pre 38 minuta
Svetski šampion u dresu Nemačke završio fudbalsku karijeru

Svetski šampion u dresu Nemačke završio fudbalsku karijeru

Danas pre 1 sat
Poznato ko je protivnik Crvene zvezde u finalu pripremnog turnira na Kritu

Poznato ko je protivnik Crvene zvezde u finalu pripremnog turnira na Kritu

Danas pre 2 sata
Janis Sferopulos: Sve prijateljske utakmice koje igramo su da bismo pronašli našu hemiju

Janis Sferopulos: Sve prijateljske utakmice koje igramo su da bismo pronašli našu hemiju

Danas pre 2 sata