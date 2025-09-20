Srđan Blagojević posle derbija: Falilo nam je više hrabrosti

Fudbaleri Partizana nisu imali loš učinak protiv Crvene zvezde, ali su svakako pretrpeli poraz (1:2) na 177. "večitom derbiju".

Golove za goste postigli su Timi Maks Elšnik i Nemanja Radonjić dok je za klub iz Humske mrežu zatresao Jovan Milošević. Odmah nakon utakmice, za ekipu TV Arena sport svoje utiske podelio je trener crno-belih Srđan Blagojević: "Sigurno da možemo da naučimo to da smo shvatili da možemo da igramo protiv ovako jake Zvezde koja je na evropskom nivou. Možda nam je falilo više hrabrosti, ali smo zadovoljni rezultatom. Izugbili smo, ali smo mogli da izvučemo bolji