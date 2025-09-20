Zvezda slavila u prvom ovosezonskom "večitom derbiju", crveno-beli na vrhu tabele

BEOGRAD - Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras Partizan u Humskoj rezultatom 2:1 u 177. "večitom derbiju", meču 9. kola Superlige Srbije.

Zvezda je posle sedam pobeda iz sedam odigranih mečeva prva na tabeli sa 21 bodom, Partizan je drugi sa 19 bodova iz osam utakmica. Navijači Zvezde su na severnoj tribini razvili transparent "Deki Milovanović - kapiten! 1984-2025". Milovanović je preminuo pre četiri dana u 42. godini tokom utakmice veterana. Crveno-beli su pokazali da su trenutno, ako ništa, mnogo iskusniji tim, koji je iskoristio svoje šanse i odbranio ih u završnici, kada je bio prisiljen da se
