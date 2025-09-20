SP - Poljaci preskočili Kanađane, Grbić došao do Kovača

Odbojkaši Poljske su drugi četvrtfinalisti Svetskog prvenstva na Filipinima.

Izabranici Nikole Grbića su u osmini finala savladali selekciju Kanade sa 3:1. Po setovima je bilo 25:18, 23:25, 25:20 i 25:14. Najbolji kod pobednika bio je Semenjuk sa 18 osvojenih poena, a pratili su ga Kurek sa 15 i Leon sa 14. Za Kanadu je Šo osvojio 23 poena. Aktuelni prvak Evrope i pobednik Lige nacija će se za mesto u polufinalu boriti sa Turskom, koja je ranije danas bila bolja od Holandije sa 3:1. Biće to i okršaj dvojice srpskih trenera, pošto Turke sa