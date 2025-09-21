Novi Beograd će petu godinu uzastopno igrati u Ligi šampiona

Vaterpolisti Novog Beograda pobedom nad Steauom iz Bukurešta rezultatom 20:6 (7:0, 3:2, 5:2, 5:2), kolo pre kraja kvalifikacija kao domaćini turnira, obezbedili su plasman u Ligu šampiona.

Novobeograđani su dokazali klasu u duelu sa rumunskim timom i potpuno zasluženo izborili učešće u elitnom takmičenju petu godinu zaredom. Zapažen učinak imali su Dušan Trtović, Luka Pljevančić i Miloš Ćuk koji su postigli po tri gola. U meču poslednjeg kola, protiv Primorca iz Kotora odlučivaće se o pobedniku kvalifikacionog turnira, a taj duel je na programu u nedelju od 19,30, na bazenu SC 11. april.