Saša Vezenkov nakon zvezde: „Moramo da igramo bolju odbranu!“

Hot sport pre 1 sat
Saša Vezenkov nakon zvezde: „Moramo da igramo bolju odbranu!“

Nova sezona je pred vratima! Na završnom danu prijateljskog turnira na Kritu, Crvena zvezda je poražena od grčkog velikana Olimpijakosa rezultatom 83:86.

Nakon meča, najbolji krilni centar Evrope – Saša Vezenkov je rekao: „Svi timovi su se pojačali, ciljevi su uvek visoki. Moramo da igramo bolju odbranu, a napad će iz dana u dan biti sve bolji. Da budemo zdravi i da imamo koheziju i sve će biti u redu“ – poručio je Vezenkov, te potom dodao: „Pokušavamo da pronađemo najbolje šuteve kroz protok lopte, kroz talenat. Moramo da pronađemo različite načine da postižemo poene. Nastavićemo da igramo našu košarku. Svi imaju
