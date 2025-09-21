Angelina Topić osvojila bronzanu medalju u skoku uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Naslovi.ai pre 38 minuta
Angelina Topić osvojila bronzanu medalju u skoku uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je bronzu na Svetskom prvenstvu u Tokiju, uz visok nivo koncentracije i borbenosti uprkos teškim uslovima.

Angelina Topić je osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju sa preskočenih 1,97 metara, što je za centimetar manje od njenog državnog rekorda. Medalja je jedina za Srbiju na ovom jubilarnom 20. šampionatu. RTS Hot sport NIN

Finale je bilo otežano zbog dva prekida izazvana jakom kišom, ali Angelina je ostala koncentrisana i uspešno je preskakala visine 1,88, 1,93 i 1,97 metara iz prvog pokušaja. Na visini od 2,00 metara tri puta je rušila letvicu. Hot sport RTS

Topić je podelila bronzanu medalju sa Ukrajinkom Jaroslavom Mahučih, a istakla je da je borba trajala do poslednjeg skoka i da je presrećna zbog osvojenog odličja. NIN

Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoTokioTokijoAngelina Topić

