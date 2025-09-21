Mijatović progovorio o svađi sa navijačima Partizana: „Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože?“

Predrag Mijatović, jedan od vodećih ljudi Partizana, nije imao razloga za radost nakon 177. večitog derbija, koji je odigran u Humskoj.

Crvena zvezda je kao gost rezultatom 1:2 savladala Partizan i tako pokazala da je u ovom trenutku bolji tim i da bi bilo pravo čudo da ne osvoji titulu ove godine. Uprkos Zvezdinoj pobedi, možemo reći da se crno-beli nisu loše pokazali. Nije se ekipa Srđana Blagojevića predavala ni posle 0:2, pokazala je zube i nema sumnje da je čeka svetla budućnost, ako nastavi naporno da radi sa decom. Predrag Mijatović je posle utakmice čestitao čelnicima Crvene zvezde, a