VIDEO Mijatović u žestokom sukobu sa navijačima, morali da ga odvuku ljudi u loži

Nova pre 52 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Poraz Partizana u 177. večitom derbiju (2:1 za Crvenu zvezdu) nije doneo samo razočaranje na terenu, već i ozbiljan incident na tribinama stadiona u Humskoj.

Glavna figura bio je predsednik kluba Predrag Mijatović, koji je ušao u žestoku raspravu sa navijačima crno-belih. Društvenim mrežama ubrzo je počeo da kruži snimak na kojem se vidi kako Mijatović burno reaguje i ulazi u verbalni sukob sa pojedinim navijačima. Video je bez zvuka, pa se ne može precizno čuti šta je bila tema svađe, ali se jasno vidi napeta atmosfera. Na kraju su obezbeđenje i saradnici morali da ga odvuku u ložu, kako situacija ne bi eskalirala.
