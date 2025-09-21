Petrović sačuvao mrežu protiv Njukasla, ali ekipi samo bod

Fudbaleri Bornmuta remizirali su sa Njukaslom 0:0 u utakmici petog kola engleske Premijer lige. Sanderlend i Aston Vila odigrali su 1:1.

Na "Vitalitiju" je odigran čvrst duel u kojem su domaći fudbaleri slovili za blagog favorita. Imao je tima Andonija Iraole posed lopte i inicijativu, ali nisu mogli do šanse koja bi im donela pogodak i tri boda. Izuzev ofsajda u 15. minutu, domaći su najbolju priliku imali u prvom minutu nadoknade kada je Klujvert šutirao u donji desni ugao, ali je Nik Poup izuzetnom paradom odbranio njegov udarac. Srpski golman Đorđe Petrović sačuvao je mrežu treći put od starta