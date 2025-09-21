Poraz Nišlija: VAR ispravljao Stamenkovića, Sivić isključen

Sport klub pre 11 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Poraz Nišlija: VAR ispravljao Stamenkovića, Sivić isključen

Uspeo je IMT da se izdigne posle dva poraza i savlada u Loznici Radnički iz Niša - 1:0.

Trenutak odluke bio je pogodak Karamoka u 58. minutu, zahvatio je loptu prilično nespretno posle centaršuta Radočaja i ipak pogodio mrežu. Gostima iz Niša je u prvom poluvremenu poništen je gol posle VAR intervencije. Uzalud je Radonjić pogodio rašlje, prethodno je Vitas blizu centra napravio prekršaj nad Tilom. Sudija Stamenković nije bio nesiguran samo u toj situaciji, nije video bi da je Radočaj udario laktom u lice protivnika i zaslužio crveni karton. Tek posle
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Novi poraz niškog Radničkog – IMT slavio u Loznici

Novi poraz niškog Radničkog – IMT slavio u Loznici

Južne vesti pre 22 minuta
Karamoko presudio Nišlijama, crveni kartoni i razbijena arkada u finišu meča!

Karamoko presudio Nišlijama, crveni kartoni i razbijena arkada u finišu meča!

Sportske.net pre 16 minuta
Torino kapitulirao: Krstović rešetao, Samardžić asistirao

Torino kapitulirao: Krstović rešetao, Samardžić asistirao

Sport klub pre 46 minuta
Nikola i Lazar uhvatili Bikove za rogove (video)

Nikola i Lazar uhvatili Bikove za rogove (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Krstović postaje napadač svetske klase: Demolirao je velikana u sred Torina, asistirao i Samardžić!

Krstović postaje napadač svetske klase: Demolirao je velikana u sred Torina, asistirao i Samardžić!

Hot sport pre 2 sata
Petrović sačuvao mrežu protiv Njukasla, ali ekipi samo bod

Petrović sačuvao mrežu protiv Njukasla, ali ekipi samo bod

RTS pre 2 sata
Ni Keš, a ni kartica ne pomažu Vili, Petrović i čista "nula" na "Vajtalitiju"

Ni Keš, a ni kartica ne pomažu Vili, Petrović i čista "nula" na "Vajtalitiju"

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišIMTLoznica

Sport, najnovije vesti »

Seltik ubedljivo slavio uoči meča sa Zvezdom

Seltik ubedljivo slavio uoči meča sa Zvezdom

Danas pre 7 minuta
Predrag Mijatović: „Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože“?

Predrag Mijatović: „Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože“?

Danas pre 42 minuta
Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Olimpijakos?

Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Olimpijakos?

Danas pre 1 sat
Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju uz emotivne trenutke i podršku oca

Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju uz emotivne trenutke i podršku oca

Naslovi.ai pre 11 minuta
"Potopija se" Brzi Brod! "Lule" ga, s "bombu", "pogodija na loše mesto"!

"Potopija se" Brzi Brod! "Lule" ga, s "bombu", "pogodija na loše mesto"!

Plus online pre 6 minuta