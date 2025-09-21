Aleksandar do svetskog zlata i "Bože pravde" u Zagrebu (foto, video)

Aleksandar do svetskog zlata i "Bože pravde" u Zagrebu (foto, video)

Rus Komarov, koji rve pod srpskom zastavom, bio je bez premca u kategoriji do 87 kilograma u grčko-rimskom stilu

Aleksandar Andrejevič Komarov (26) Rus iz Sankt Peterburga koji rve pod zastavom Srbije na Svetskom prvenstvu u Zagrebu osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom. Srpski zet, oženjen iz Kragujevca, nekadašnjom rvačicom Nevenom Vulović, promenio je državljanstvo i sada medalje donosi pod srpskom trobojkom. U prethodne dve godine stigli su evropsko zlato u Bukureštu 2024. i bronzu u Bratislavi 2025, a sada i najsjajnije svetsko
