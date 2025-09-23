Usman Dembele osvojio Zlatnu loptu

Fudbaler Pari Sen Žermena Francuz Usman Dembele osvojio je na ceremoniji u Parizu Zlatnu loptu 2025, za najboljeg igrača u prethodnoj sezoni.

Dembele je prošle sezone osvojio Ligu šampiona, prvenstvo Francuske, Kup Francuske i Uefa Superkup. Nagradu mu je uručio čuveni fudbaler Ronaldinjo. Iza njega u izboru za najboljeg ostali su igrač Barselone Lamine Jamal, fudbaler PSŽ-a Vitinja i igrač Liverpula Mohamed Salah. Napadač Barselone Rafinja zauzeo je peto mesto u izboru za najboljeg, fudbaler Reala Kilijan Mbape bio je šesti, a sedmi Kol Palmer iz Čelsija. Osmo mesto zauzeo je golman PSŽ-a Đanluiđi