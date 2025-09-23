(Foto) „Pomislila sam na život bez njega i videla mrak“ Vedrana Rudan o ljubavi Mije i Nikole Pilića koja je trajala pola veka…

Vedrana Rudan je u novoj kolumni otkrila da se stalno družila sa Mijom i Nikolom Pilić čija ljubav ju je podsećala da bajke postoje.

Danas, u 87. godini preminuo je jugoslovenski teniser i teniski trener Nikola Pilić. O njegovoj velikoj ljubavi sa suprugom Mijom, pisala je Vedrana Rudan u kolumni posvećenoj njihovoj ljubavi: "Opatijke i Opatijci, građani moga rodnoga grada, imaju veliku sreću. Nedeljom pre podne na glavnoj ulici sreću Par. On je visok, vitak, lep smeđokos muškarac, ona je krhka lepotica. Hodaju s rukom u ruci i smeju se. Najčešće sednu u Kontinental, piju kafu i pričaju,