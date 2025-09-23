Tss se oglasio povodom smrti Nikole pilića: „Napustio nas je veliki gospodin, čovek koji je imao tenis u malom prstu“

„Naš Šjor Niko, uvek raspoložen za šalu, ali id a podeli igrački i životni savet“ Teniski svet zavijen je u crno – u 87. godini života preminuo je Nikola Pilić, legenda ovog sporta i jedan od ključnih ljudi u njegovom razvoju.

Popularni „Niki“ ostao je zapamćen kao trener koji je tokom bombardovanja u svom centru u Minhenu pružio utočište mladom Novaku Đokoviću, kasnijem šampionu i najboljem igraču svih vremena. Pilićev trenerski opus obuhvata četiri osvojena Dejvis kupa – tri sa Nemačkom i jedan sa Hrvatskom. Bio je i deo istorijskog uspeha Srbije 2010. godine, kada je kao savetnik dao ogroman doprinos osvajanju titule. Povodom njegove smrti, Teniski savez Srbije uputio je oproštajne