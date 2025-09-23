"Čovek koji je imao tenis u malom prstu, ostaće upamćen kao gospodin..." Teniski savez Srbije se emotivnim rečima oprostio od Nikole Pilića!

Danas je u 87. godini preminuo legendarni Nikola Pilić, a ta tužna vest potresla je čitav teniski svet.

Sada se tim povodom oglasio i Teniski savez Srbije, koji se emotivnim rečima oprostio od teniske legende. Saopštenje TSS prenosimo u celosti: - Napustio nas je u 87. godini veliki gospodin, čovek koji je imao tenis u malom prstu – Nikola Pilić. Velikan svetskog tenisa i legendarni trenerski mag osvajanja Dejvis kupa, preminuo je u Rijeci. Vodio je Nemačku i Hrvatsku do Dejvis kup trona kao selektor, a Srbiju 2010. kao savetnik. Pilić je ostavio dubok trag i na