Crni dan za Partizan: "Grobari" kažu: "Bilo, ne ponovilo se"! Teško je ovo zaboraviti!

Fudbaleri Partizana nedavno su u Humskoj doživeli poraz od ljutog rivala Crvene zvezde rezultatom 2:1 u okviru 177. večitog derbija.

Uprkos porazu, navijači Partizana nisu bili razočarani odnosom i borbenošću mladih nada "parnog valjka", a da su crno-beli imali malo više sreće i iskustva, mogli su možda da ostanu i ne poraženi na svom terenu. Potpuno druga slika od one iz 2024. godine, kada je Crvena zvezda u 174. večitom derbiju, na današnji dan 23. septembra, raznela Partizan i slavila sa 4:0 u Humskoj. Bila je to bolna noć za "grobare", koji su tokom većeg dela meča terali sa klupe tadašnjeg