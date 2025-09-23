Preminuo Nikola Pilić

Nikola Pilić, slavni teniser i trener, preminuo je u 87. godini života u Rijeci, preneo je danas HRT.

Kao igrač osvojio je devet ATP turnira, bio šesti na svetskoj rang listi 1968. godine, a 1973. igrao je finale Rolan Garosa. U paru je 1970. osvojio US Open. Ipak, njegov najveći trag ostao je u trenerskom radu. Godinama je vodio akademiju u Minhenu iz koje su izašli brojni veliki teniseri, među njima i Novak Đoković, kome je bio jedan od ključnih ljudi u početku karijere. Posebno mesto zauzima u Dejvis kup istoriji, trofej je podizao sa čak tri različite