Nejmar nezadovoljan plasmanom Rafinje na Zlatnoj lopti

Sportski žurnal pre 1 sat
Zlatna lopta za 2025. godinu pripala je Francuzu Usmanu Dembeleu, fudbaleru Pari Sen Žermena, kluba u kojem je Nejmar igrao od 2017. do 2023. godine

Brazilac Nejmar kritikovao je danas izbor za Zlatnu loptu, ocenivši da njegov sunarodnik Rafinja zaslužuje bolje od petog mesta, koje mu je pripalo na svečanosti u Parizu, prenosi Beta. - Rafinja peti, to je stvarno besmisleno - napisao je 33-godišnji napadač na Instagramu, komentarišući objavu profila " Ofuiclear" sa listom najboljih deset igrača sveta u izboru za prestižnu nagradu. Zlatna lopta za 2025. godinu pripala je Francuzu Usmanu Dembeleu, fudbaleru Pari
Ključne reči

FudbalZlatna loptaIzboriPariz

