Danas pre 1 sat  |  Beta
„To su lažni snimci“: Nadal ukazao na prevaru na društvenim mrežama

Bivši španski teniser Rafael Nadal upozorio je na društvenim mrežama na lažne video snimke u kojima se pojavljuje njegov lik i glas, a na kojima daje finansijske savete. „Želim da podelim poruku opreza, nešto neuobičajeno za moje mreže, ali neophodno.

U poslednjim danima moj tim i ja smo otkrili lažne snimke na pojedinim platformama. Generisani su uz pomoć veštačke inteligencije i imitiraju moj izgled i glas, a u njima mi se pogrešno pripisuje davanje investicionih saveta ili ponuda koje nikada nisu od mene“, naveo je Nadal na mreži Linkedin. On je ocenio da se radi o „obmanjujućem oglašavanju koje nema nikakve veze“ s njim i dodao da je pred društvom izazov da nauči da razlikuje stvarni sadržaj od
