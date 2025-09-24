Zvezdina rak rana: Crveno-beli trojke šutirali sa 7,4% uspešnosti!

U vremenu kad je trojka najjače oružje u napadu! Crvena zvezda pružila je veoma lošu partiju pred svojim navijačima na VTB superkupu i jasno pokazala najveći problem sa kojim njen roster ulazi u sezonu – katastrofalan šut za tri poena.

CSKA je iskoristio sve slabosti domaćina i u Beogradskoj areni slavio ubedljivo – 89:67 (30:19, 17:20, 17:16, 25:12). Za razliku od debakla na Kipru protiv Pariza (-37), moskovski velikan nije izgledao nedodirljivo, ali je od prvog do poslednjeg minuta kontrolisao utakmicu. Zvezda je u prvom poluvremenu uspela dva puta da priđe na korak od izjednačenja, a tek u trećoj deonici da stigne rivala. Ipak, to je bilo kratkog daha – od tog trenutka CSKA je preuzeo