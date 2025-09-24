Zvezdi samo bod na premijeri lige Evrope: Arnautović spasao crveno-bele protiv raspoloženog Seltika

Od najnovijeg Hronološki Strelac jedinog gola za Seltik je požuteo.

Umesto Mirka Ivanića u igri je Piter Olajinka. Portugalac je šutirao pored gola. Tačnije rečeno, lopta je zakačila jednog defanzivca Seltika, ali sudija to nije primetio. Pomislili su mnogi da je lopta u kaznenom prostoru Seltika pogodila u ruku nekog od igrača gostujuće ekipe. Posle VAR provere ništa od penala za domaćina. Ivanić je centrirao, Katai zahvatio loptu dovoljno da zbuni Šmajhela, ali od svega korner, i to sedmi za domaći tim. Gosti su izveli četiri