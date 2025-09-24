Milojević za RTS: U drugom poluvremenu smo imali ozbiljan pad

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je nakon remija sa Seltikom u Beogradu da može da čestita svojim igračima jer su dali sve od sebe, ali priznaje da su u drugom poluvremenu imali ozbiljan pad u igri.

Crvena zvezda je u prvom kolu Lige Evrope odigrala sa Seltikom utakmicu bez pobednika. Trener crveno-belih Vladan Milojević rekao je nakon meča u Beogradu da su njegovi izabranici imali prilike koje su morali da iskoriste. "Nismo dali golove. Fudbal je to. Onda smo u drugom poluvremenu imali ozbiljan pad. Seltik je imao ozbiljne šanse. Ima tu sigurno stvari koje treba da popravimo, da budemo mnogo agresivniji, pogotovo u drugom poluvremenu, gde su igrači Seltika