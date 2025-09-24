Kelti na "Marakani", Zvezda čeka Seltik

Večeras od 21 čas na stadionu Rajko Mitić nas očekuje jedan od najzanimljivijih duela prvog kola Lige Evrope u kojem Crvena zvezda dočekuje škotski Seltik.

Duel dva bivša šampiona Evrope garantuje vatrenu atmosferu i pravi fudbalski spektakl. Zvezda u meč ulazi sa maksimalnim učinkom u domaćem prvenstvu i nakon pobede u večitom derbiju, što je dodatno podiglo samopouzdanje tima Vladana Milojevića. Crveno-beli žele da se iskupe za propuštenu šansu u kvalifikacijama za Ligu šampiona i da upravo protiv Seltika potvrde da su spremni za velike domete u Evropi. Kao i uvek, publika na Marakani, će biti jedan od glavnih aduta