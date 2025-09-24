Mišku se svideo VTB Superkup: "Prema mojim merilima, ovo je u najboljem redu"

Sportske.net pre 22 minuta  |  Sportske.net
Mišku se svideo VTB Superkup: "Prema mojim merilima, ovo je u najboljem redu"

Nije dobro Crvena zvezda igrala protiv CSKA, ali je gost iz Moskve u polufinalu VTB Superkupa pokazao da drži košarkaški nivo, bez obzira što je tri i po godine bez Evrolige.

Zvezda ima svoje probleme i bavi se njima, CSKA čeka pobednika, a u beogradskoj Areni se, naravno, našao i Miško Ražnatović, verovatno najmoćniji evropski agent. Iskren kao i uvek, priznao je da je pogrešio u proceni održavanja ovog takmičenja u Beogradu. "Bio sam malo iznenađen tom idejom da se VTB kup igra u Beogradu, ali očigledno da nisam bio u pravu, pošto je prva utakmica dovela verovatno nekih deset hiljada ljudi. Košarka je bila na zavidnom nivou i mislim
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Nvoru ne napušta optimizam: ''Jedva čekam da sve počne!''

Nvoru ne napušta optimizam: ''Jedva čekam da sve počne!''

Sportske.net pre 7 minuta
Grbićeva Poljska rutinski sa Kovačevom Turskom

Grbićeva Poljska rutinski sa Kovačevom Turskom

Sport klub pre 37 minuta
"Nije išlo uopšte": Košarkašima Crvene zvezde sve jasno posle poraza od CSKA

"Nije išlo uopšte": Košarkašima Crvene zvezde sve jasno posle poraza od CSKA

Mondo pre 17 minuta
Crvena zvezda razbijena, sferopulos neće da komentariše: Trofejni strateg odbio da da izjavu!

Crvena zvezda razbijena, sferopulos neće da komentariše: Trofejni strateg odbio da da izjavu!

Hot sport pre 1 sat
Runi se otvorio o alkoholizmu: Bio bih mrtav da nije bilo nje…

Runi se otvorio o alkoholizmu: Bio bih mrtav da nije bilo nje…

Sport klub pre 1 sat
Moneke kritićan posle teškog poraza od CSKA: Previše glupih odluka, stekli smo lažno samopouzdanje, moramo da učimo iz ovoga...…

Moneke kritićan posle teškog poraza od CSKA: Previše glupih odluka, stekli smo lažno samopouzdanje, moramo da učimo iz ovoga...

Kurir pre 1 sat
Moneke otkrio šta Zvezda mora što pre da popravi: „Užasno, ali…“

Moneke otkrio šta Zvezda mora što pre da popravi: „Užasno, ali…“

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaMoskvaBeogradska ArenaCSKAEvroligaMiško Ražnatović

Sport, najnovije vesti »

Određeni sastavi za meč Zvezda – Seltik: Radonjić od prvog minuta na terenu

Određeni sastavi za meč Zvezda – Seltik: Radonjić od prvog minuta na terenu

Danas pre 27 minuta
Novi tim u ABA ligi? Još jedan tim želi da zaigra u „regionalnom“ takmičenju

Novi tim u ABA ligi? Još jedan tim želi da zaigra u „regionalnom“ takmičenju

Danas pre 27 minuta
Teška povreda fudbalera Liverpula na debiju za “redse”

Teška povreda fudbalera Liverpula na debiju za “redse”

Danas pre 2 sata
Ispovest Borisa Bekera: Imao sam previše novca, to je bio recept za katastrofu

Ispovest Borisa Bekera: Imao sam previše novca, to je bio recept za katastrofu

Danas pre 1 sat
Uzbudljiv finiš u Pazaru, Kragujevčani odneli bod!

Uzbudljiv finiš u Pazaru, Kragujevčani odneli bod!

Sportske.net pre 32 minuta