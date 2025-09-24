Poruka iz Zvezde: "Nije bilo kamere za Sferopulosovu izjavu"

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Poruka iz Zvezde: "Nije bilo kamere za Sferopulosovu izjavu"

Crvena zvezda je ubedljivo poražena u Beogradskoj areni od ekipe CSKA, a posle utakmice jedini je Čima Moneke bio raspoložen da razgovara sa medijima.

Janis Sferopulos nije dao izjavu, a svi su preneli ovu informaciju zbog čega su odlučili iz Crvene zvezde da se oglase. O čemu se, zapravo, radilo? "Trener KK Crvena zvezda Janis Sferopulos nije odbio da da izjavu na kraju utakmice, već prema dogovoru odmah po izlasku sa terena nije bilo kamere, niti je bilo šta bilo spremno za davanje izjave", naveli su iz Crvene zvezde.
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Dubai pred očima Željka Obradovića prokockao plus 19 i izgubio od Zenita

Dubai pred očima Željka Obradovića prokockao plus 19 i izgubio od Zenita

RTS pre 1 sat
Zvezdina rak rana: Crveno-beli trojke šutirali sa 7,4% uspešnosti!

Zvezdina rak rana: Crveno-beli trojke šutirali sa 7,4% uspešnosti!

Hot sport pre 2 sata
Džanan Musa tragičar u "Beogradskoj areni": Zajedno sa Srbinom dominirao, pa poklonio pobedu Zenitu

Džanan Musa tragičar u "Beogradskoj areni": Zajedno sa Srbinom dominirao, pa poklonio pobedu Zenitu

Mondo pre 2 sata
Drama u Areni: Zenit "okrenuo" Dubai - Zvezda saznala protivnika na šokantan način

Drama u Areni: Zenit "okrenuo" Dubai - Zvezda saznala protivnika na šokantan način

B92 pre 2 sata
Još jedan Evroligaš poražen u VTB Superkupu: Zenit osvetlao obraz ruske košarke

Još jedan Evroligaš poražen u VTB Superkupu: Zenit osvetlao obraz ruske košarke

Telegraf pre 2 sata
Nvoru ne napušta optimizam: ''Jedva čekam da sve počne!''

Nvoru ne napušta optimizam: ''Jedva čekam da sve počne!''

Sportske.net pre 3 sata
Grbićeva Poljska rutinski sa Kovačevom Turskom

Grbićeva Poljska rutinski sa Kovačevom Turskom

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaBeogradska ArenaCSKAJanis Sferopulos

Sport, najnovije vesti »

„Da je Mića da je onda dao gol…“: Milojević žali što Zvezda nije slavila uz objašnjeneje zašto je Radonjić zamenjen…

„Da je Mića da je onda dao gol…“: Milojević žali što Zvezda nije slavila uz objašnjeneje zašto je Radonjić zamenjen

Danas pre 11 minuta
Moglo je bolje, ali i gore: Zvezda sa bodom započela Ligu Evrope

Moglo je bolje, ali i gore: Zvezda sa bodom započela Ligu Evrope

Danas pre 41 minuta
„Šjor Niko, moj teniski Otac“: Novak Đoković se oprostio od Nikole Pilića

„Šjor Niko, moj teniski Otac“: Novak Đoković se oprostio od Nikole Pilića

Danas pre 1 sat
Navijači Zvezde spremni: I Seltik će imati veliku podršku (FOTO)

Navijači Zvezde spremni: I Seltik će imati veliku podršku (FOTO)

Danas pre 2 sata
Rusko finale u VTB Superkupu: Evroligaši će razigravati za treće mesto

Rusko finale u VTB Superkupu: Evroligaši će razigravati za treće mesto

Danas pre 2 sata