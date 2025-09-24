Poruka iz Zvezde: "Nije bilo kamere za Sferopulosovu izjavu"

Crvena zvezda je ubedljivo poražena u Beogradskoj areni od ekipe CSKA, a posle utakmice jedini je Čima Moneke bio raspoložen da razgovara sa medijima.

Janis Sferopulos nije dao izjavu, a svi su preneli ovu informaciju zbog čega su odlučili iz Crvene zvezde da se oglase. O čemu se, zapravo, radilo? "Trener KK Crvena zvezda Janis Sferopulos nije odbio da da izjavu na kraju utakmice, već prema dogovoru odmah po izlasku sa terena nije bilo kamere, niti je bilo šta bilo spremno za davanje izjave", naveli su iz Crvene zvezde.